Disco in Piazza a Cesenatico arriva il dj set di Roberto Ferrari di Radio Deejay

disco in piazza a Cesenatico, un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere dalla musica dal vivo! Da inizio luglio fino a fine agosto, quattro serate all’insegna del divertimento, con Roberto Ferrari di Radio Deejay che farà vibrare la piazza con i suoi remix esclusivi e le hit più amate. Non perdere l’appuntamento: un’estate di musica, energia e magia ti aspetta!

A partire da inizio luglio, e fino alla fine di agosto, Cesenatico ospita quattro serate di divertimento, musica e spettacolo con Roberto Ferrari, storica voce di Radio Deejay che porterà in piazza il suo dj set fatto di brani ricercati, remix esclusivi e le grandi hit di oggi e di ieri.

4 serate esplosive a Cesenatico! Musica, energia e spettacolo con Roberto Ferrari di Radio Deejay e il suo DJ set da urlo: 2 ore non-stop tra hit attuali, anni ’80/’90, remix e un palco da 20.000 watt! Con lui: DJ vocalist + live show di Regina e Nathalie A Vai su Facebook

