Disavanzo nei bilanci delle Asl | trovato il tesoretto da 51 milioni

Nel cuore dei bilanci delle ASL pugliesi, emerge una notizia sorprendente: un tesoretto da 51 milioni di euro. La Regione Puglia, con abilità e attenzione, ha scoperto questa risorsa nascosta che permette di coprire il disavanzo sanitario senza ricorrere all'extragettito di 47 milioni. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare il modo di gestire la sanità regionale, portando maggiore stabilità e serenità ai cittadini.

La Regione Puglia, tra le pieghe dei bilanci, ha trovato un?tesoretto? per coprire il buco della sanità senza dover ricorrere all?utilizzo dell?extragettito pari a 47.

