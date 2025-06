Disastro Milan | quanti soldi buttati scandalo rossonero

Il Milan sta affrontando uno dei momenti più turbolenti della sua storia recente, tra spese discutibili e un disastro sportivo che ha fatto gridare allo scandalo i tifosi. Con il nuovo progetto guidato da Igli Tare, i rossoneri si preparano a una rivoluzione strategica: investimenti mirati e rinforzi fondamentali per rialzarsi e tornare a competere ai massimi livelli. Ma la strada verso il riscatto non sarà semplice...

Il nuovo guidato da Igli Tare sta preparando una vera rivoluzione in vista della prossima stagione. Con Max Allegri in panchina, il club ha le idee chiare: rafforzare la rosa puntando su uomini affidabili e funzionali al suo scacchiere tattico. Le priorità in entrata sono numerose, sia in difesa, dove servono alternative a Theo Hernandez, sia a centrocampo e soprattutto in attacco, area cruciale dopo una stagione decisamente allarmante. Ma l'attività di mercato sarà a 360°. Oltre ai nuovi innesti, il club dovrà gestire con attenzione le uscite. L'addio di Theo Hernandez sembra ormai cosa fatta: l'esterno francese seguirà Simone Inzaghi all' Al-Hilal, lasciando un vuoto da colmare.