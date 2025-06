Disastro Ferrari è il primo a saltare | lascia dopo 10 anni

disastro Ferrari 232, il primo a saltare dopo soli 10 anni. La stagione di Maranello si sta rivelando un autentico incubo, lasciando i tifosi sfiduciati e in attesa di risposte. Le premesse erano alte, ma la realtà si sta rivelando ben diversa: una crisi che rischia di mettere in discussione tutto il progetto. E ora, la domanda che ci assale è: come potrà la Ferrari risollevarsi da questa catastrofe?

La stagione della Ferrari in Formula 1 si sta rivelando un autentico incubo, e il malcontento a Maranello non è più possibile nasconderlo. C’erano grandi aspettative, questo va detto. Dopo una stagione 2024 chiusa in chiaroscuro, i tifosi della Rossa speravano in un rilancio concreto, in un salto di qualità che potesse finalmente riportare la Ferrari a lottare stabilmente per il titolo. E invece, già dalle prime battute di questo nuovo campionato, è apparso chiaro che qualcosa non funzionava. Anzi, che parecchie cose non stavano andando per il verso giusto. Errori strategici, problemi di affidabilità , prestazioni altalenanti e una macchina che, semplicemente, non è all’altezza delle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Sportface.it

F1, qualifiche Gp Imola: disastro Ferrari. Sia Hamilton che Leclerc fuori già in Q2 - In una pessima giornata per la Ferrari a Imola, sia Leclerc che Hamilton sono stati eliminati in Q2, tra le accuse di strategie sbagliate.

Altro weekend difficile per la Ferrari, per Hamilton all’amarezza si aggiunge un incidente imprevisto Il GP canadese di Lewis Hamilton è stato fortemente condizionato dal giro 13 in poi quando il pilota della Ferrari, senza accorgersene, ha investito una m Vai su Facebook

Reazione Ferrari dopo il disastro in qualifica, Hamilton: “Incredibile spirito dei tifosi”; Gp Cina, disastro Ferrari: squalificati Leclerc e Hamilton, i motivi; Leclerc a muro, altro disastro Ferrari in Canada | .it.

La Ferrari fa paura: una soffiata alla FIA fa saltare il primo giorno di test a Fiorano - Fanpage.it - Dietro la richiesta della FIA che ha costretto la Ferrari cambiare in extremis i propri programmi per il test privato a Fiorano ... Segnala fanpage.it

F1 | Red Bull Ring, Libere 2: McLaren fa il vuoto, Ferrari quinta a sei decimi - Nel turno pomeridiano, McLaren è tornata a prendersi la scena e fare il vuoto, portando entrambe le due MCL39 al comando. Si legge su msn.com