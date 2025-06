Diritto alla riparazione come funziona e per quali prodotti

Negli ultimi anni, il desiderio di sostenibilità e il rincaro dei prezzi hanno spinto i consumatori a preferire la riparazione anziché la sostituzione dei propri oggetti. La nuova direttiva Ue sul diritto alla riparazione, approvata recentemente, promette di rivoluzionare questo scenario, garantendo maggiore accesso alle riparazioni e riducendo così sprechi e costi. Ma come funziona esattamente e per quali prodotti si applica? Scopriamolo insieme.

Negli ultimi anni, le abitudini dei consumatori sono cambiate sempre più a causa del costo della vita e dell’inflazione. Si è tornati quindi a preferire la riparazione degli oggetti danneggiati anche se i costi in molti casi sono davvero esosi. Grazie all’approvazione della nuova direttiva Ue sul diritto alla riparazione, però, tutto cambierà nei prossimi tempi. Gli stati membri hanno tempo fino al 30 luglio 2026 per recepirla. Con le nuove norme far riparare i propri oggetti prima di cestinarli o acquistarne di nuovi sarà più semplice. Ma andiamo nel dettaglio. Come funziona la nuova direttiva europea sul diritto alla riparazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Diritto alla riparazione, come funziona e per quali prodotti

