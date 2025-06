Diretta radio Maria dal santuario di San Camillo de Lellis

Non perdete l’occasione di vivere un momento di spiritualità autentica: Radio Maria sarà in diretta dal suggestivo Santuario di San Camillo de Lellis, domenica 6 luglio 2025 alle ore 8. Un appuntamento imperdibile con celebrazioni guidate da padre Germano Santone e coinvolgente musica del coro...

Radio Maria sarà in diretta dal Santuario di San Camillo de Lellis. Il collegamento previsto per domenica 6 luglio 2025, alle ore 8. A cura dello studio mobile delle province di Chieti Pescara, saranno trasmesse le celebrazioni guidate da padre Germano Santone e l'animazione musicale del coro.

