DIRETTA Mondiale per Club Inter-Fluminense 0-1 | Thuram calcia al volo palla altissima LIVE

Il grande palcoscenico del Mondiale per Club accende i riflettori sulla sfida tra Inter e Fluminense, un incontro ricco di emozioni e colpi di scena. La squadra brasiliana, determinata a lasciare il segno, si prepara a sfidare i nerazzurri in una partita che promette spettacolo. Con l’attenzione puntata sui protagonisti come Thuram, pronto a sorprendere con un calcio al volo, il match si presenta incerto e avvincente fino all’ultimo secondo. Restate con noi per vivere ogni attimo della diretta!

Calciomercato.it seguirĂ in tempo reale la sfida tra nerazzurri e brasiliani Grazie al primo posto nel Girone E, l' Inter ha evitato uno scontro tutto europeo agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Borussia Dortmund, ma dovrĂ vedersela contro una squadra che ha dato filo da torcere proprio ai tedeschi: il Fluminense. Guidata in campo dall'esperienza di Thiago Silva e in panchina da uno degli allenatori brasiliani piĂą navigati, come Renato Portaluppi, la squadra carioca è senza dubbio la meno appariscente delle brasiliane impegnate nella rassegna iridata, ma può contare sull'esuberanza di Jhon Arias sulle fasce e sul contributo a centrocampo di Matheus Martinelli.

