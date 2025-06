DIRETTA Mondiale per Club Inter-Fluminense 0-0 | PARTITA INIZIATA LIVE

La sfida tra Inter e Fluminense è iniziata, promettendo emozioni e colpi di scena. Con la partita in corso, tifosi e appassionati sono già incollati allo schermo per seguire ogni momento in diretta. L’Inter, forte del primo posto nel Girone E, vuole consolidare la sua posizione e affrontare al meglio questa sfida contro una squadra brasiliana agguerrita. Restate con noi per vivere ogni istante di questa emozionante partita!

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida tra nerazzurri e brasiliani Grazie al primo posto nel Girone E, l’ Inter ha evitato uno scontro tutto europeo agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Borussia Dortmund, ma dovrà vedersela contro una squadra che ha dato filo da torcere proprio ai tedeschi: il Fluminense. DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Fluminense: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Guidata in campo dall’esperienza di Thiago Silva e in panchina da uno degli allenatori brasiliani più navigati, come Renato Portaluppi, la squadra carioca è senza dubbio la meno appariscente delle brasiliane impegnate nella rassegna iridata, ma può contare sull’esuberanza di Jhon Arias sulle fasce e sul contributo a centrocampo di Matheus Martinelli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Fluminense 0-0: PARTITA INIZIATA LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - mondiale - club - inter

FIFA Mondiale per Club 2025 - Diretta DAZN - 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno una azione della FIFA Mondiale per Club 2025, DAZN ti offre un’opportunità unica: guarda tutte le 63 partite in diretta, gratis e senza abbonamenti.

Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - Fluminense diretta gratis DAZN, in chiaro Canale 5 Vai su X

? Psg-Inter Miami: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club Vai su Facebook

Diretta Inter-Fluminense: segui la partita del Mondiale per Club di oggi LIVE; Inter-Fluminense diretta live, Mondiale per club: Chivu punta sulla ThuLa in attacco; Diretta Inter-Fluminense, ottavi di finale Mondiale club risultato live.

Diretta Inter-Fluminense: segui la partita del Mondiale per Club di oggi LIVE - Alle ore 21 al Bank of America Stadium di Charlotte vanno in scena gli ottavi di finale della competizione internazionale ... Da corrieredellosport.it

Inter-Fluminense, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per Club - L'Inter va a caccia dei quarti di finale del Mondiale per Club: sulla sua strada i brasiliani del Fluminense. sport.sky.it scrive