DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di lunedì 30 giugno LIVE

Benvenuti alla nostra diretta dedicata al calciomercato di lunedì 30 giugno! Vi portiamo tutte le ultime notizie sulle trattative più calde di Serie A, con aggiornamenti su Napoli, Inter, Juventus, Milan e le altre big. Le operazioni infiammano l’estate, mentre Inter e Juventus continuano a seguire il Mondiale per Club. Rimanete con noi: il mercato è in fermento e le sorprese sono dietro l’angolo!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate, intanto prosegue il Mondiale per Club per Inter e Juventus. Ange-Yoan Bonny (LaPresse) – calciomercato.it L’Inter si prepara ad accogliere un altro nuovo acquisto come Bonny, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche, e puntare ora Leoni mentre il Milan ha ormai chiuso l’arrivo di Samuele Ricci. La Juventus invece è ancora proiettata su Jonathan David. Intanto la Roma deve completare la cessione di Abraham e di alcuni giovani per rientrare entro oggi nei paletti Uefa delle plusvalenze. 🔗 Leggi su Calciomercato.it