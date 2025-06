Diploma da chef dopo 41 anni Anastasio Maglio | Per aiutare chi ha più bisogno

Dopo quarant'anni, Anastasio Maglio ha deciso di reinventarsi, conquistando il diploma da chef per trasformare la sua passione in un gesto di solidarietà. Una sfida personale che dimostra come mai sia mai troppo tardi per inseguire i propri sogni e fare del bene agli altri. La sua storia è un esempio di determinazione che ispira a non arrendersi mai e a credere nel potere del cambiamento.

Quarantuno anni dopo aver conseguito il diploma di ragioniere, Anastasio Maglio si è rimesso in gioco con una nuova sfida all’insegna della solidarietà. Dopo aver frequentato il corso serale all’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” di Avellino, ha ottenuto il diploma come esperto di cucina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: diploma - anni - anastasio - maglio

Nonna Rosanna Belcredi realizza a 86 anni il sogno di una vita: il diploma di terza media e con il massimo dei voti - A 86 anni, Nonna Rosanna Belcredi realizza un sogno che ha custodito nel cuore per tutta la vita: ottenere il diploma di terza media con il massimo dei voti.