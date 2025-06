Diploma a 58 anni | il riscatto di una bidella che torna studentessa per ricominciare

A 58 anni, una bidella di Padova ha trasformato il suo sogno in realtà, conquistando il diploma di maturità nello stesso istituto in cui lavora. Un esempio di resilienza e determinazione che dimostra come non sia mai troppo tardi per ricominciare e puntare a nuovi traguardi. Dopo anni di sacrifici, è pronta a intraprendere un nuovo percorso universitario in psicologia, ispirando tutti a credere nella forza del cambiamento.

Una storia di determinazione e rinascita arriva da Padova, dove una collaboratrice scolastica di 58 anni ha conseguito il diploma di maturità nello stesso istituto in cui lavora. Dopo anni difficili e un passato segnato da perdite e sacrifici, ha deciso di realizzare un sogno rimasto in sospeso: iscriversi all’università per diventare psicologa Da Palermo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

