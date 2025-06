Dipendenza da gioco d' azzardo | 86persone in cura nel casertano

Nel cuore della provincia di Caserta, 86 persone si confrontano quotidianamente con la sfida della dipendenza da gioco d’azzardo. Un numero che evidenzia l’urgenza di sensibilizzare, prevenire e offrire supporto a chi si trova in questa difficile situazione. Questa realtà ci invita a riflettere sull’importanza di approcci efficaci e compassionevoli per contrastare il fenomeno e favorire un percorso di rinascita.

Sono 86 le persone in cura per la dipendenza da gioco d’azzardo nella provincia di Caserta. Il dato, è riportato nel ventiquattresimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Azienda sanitaria locale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: gioco - dipendenza - azzardo - cura

