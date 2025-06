Dipendenza da gioco d' azzardo | 86 persone in cura nel casertano

In un'epoca in cui il gioco d’azzardo è più accessibile che mai, la provincia di Caserta si trova a fronteggiare una sfida cruciale: 86 persone sono attualmente in cura per dipendenza. Questi numeri, emergenti dal recente bollettino di As.Tro, evidenziano l’urgenza di affrontare una problematica complessa e diffusa, che richiede attenzione e interventi mirati per proteggere le vite vulnerabili e promuovere una cultura del gioco responsabile.

Sono 86 le persone in cura per la dipendenza da gioco d’azzardo nella provincia di Caserta. Il dato, è riportato nel ventiquattresimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Azienda sanitaria locale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

