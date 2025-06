Diffidati Real Madrid Juve | cinque bianconeri a rischio squalifica! Chi salterebbe l’eventuale quarto di finale in caso di ammonizione

Il countdown per il big match tra Juventus e Real Madrid si fa sempre più intenso, ma l’attenzione si sposta anche sui potenziali rischi di squalifica. Con cinque bianconeri a rischio, ogni cartellino giallo potrebbe compromettere la formazione dei quarti di finale, creando un vero rompicapo per la dirigenza. Scopriamo chi sono i giocatori in bilico e quali potrebbero saltare l’importante appuntamento, se si trovassero sotto la minaccia di un cartellino.

Diffidati Real Madrid Juve: cinque bianconeri a rischio! Ecco chi salterebbe l’eventuale match dei quarti di finale in caso di cartellino giallo. Occhio anche ai diffidati in casa Juventus al Mondiale per Club. I bianconeri, infatti, si presentano alla sfida contro il Real Madrid con ben 5 calciatori a rischio squalifica in vista di un eventuale quarto di finale. Si tratta di Gatti, Cambiaso, McKennie, Thuram e Conceicao che, in caso di ammonizione, salterebbero gli eventuali quarti di finale della competizione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Diffidati Real Madrid Juve: cinque bianconeri a rischio squalifica! Chi salterebbe l’eventuale quarto di finale in caso di ammonizione

In questa notizia si parla di: bianconeri - diffidati - realmadrid - juve

Diffidati Juve Udinese: quattro bianconeri a rischio squalifica per il Venezia. Chi salterà l’ultima di campionato in caso di ammonizione - Quattro giocatori della Juventus sono in diffida e rischiano di saltare l'ultima partita di campionato contro il Venezia in caso di ammonizione.

#Mondiale2025 26/06/2025 Juventus-Manchester City 2-5 Juve, autogol e orrori: che lezione dal City. Ora per Tudor c'è il Real A Orlando la squadra di Guardiola domina il gioco e supera quella di Tudor per 5-2. Ora sulla strada dei bianconeri negli ottavi ci s Vai su Facebook

Diffidati Real Madrid Juve: cinque bianconeri a rischio!; Chi sono gli squalificati e i diffidati della Juventus in vista del match con il Wydad Casablanca?; I diffidati della Juventus al Mondiale per Club: chi salterebbe gli ottavi di finale in caso di ammonizione contro il Manchester City.

Real-Juve, l'arbitro fa sorridere Madrid: la pochette, il gol di De Ligt e l'assurdo rigore negato - La designazione della Fifa per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, con dei precedenti che preoccupano i bianconeri ... Secondo tuttosport.com

Allenamento Juve, su cosa ha lavorato Tudor in vista del Real Madrid: il report e il programma della vigilia degli ottavi di finale. I dettagli - Riprendono gli allenamenti made in USA Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recup ... Da informazione.it