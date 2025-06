Dietro lo storytelling tutto casa e amore si nasconde una produzione industriale che lavora ben lontana dalla villa di Montecito

folla, dietro lo storytelling di casa e amore si cela un mondo ben diverso, fatto di produzioni industriali lontane dall’immagine idilliaca. Scoprite come la confettura “fatta in casa” di Meghan Markle, arrivata da oltre 3.000 chilometri di distanza, rappresenti un esempio di marketing che mescola glamour e realtà. La verità dietro il marchio As Ever ci invita a riflettere sul potere delle narrazioni e sull’autenticità apparente.

D imenticate la cucinetta chic a Montecito: la confettura “fatta in casa” di Meghan Markle in realtà arriva da oltre 3.000 chilometri di distanza. Il marchio As Ever, lanciato dalla duchessa del Sussex con il consueto mix di storytelling e glamour, continua a far parlare di sé, e questa volta per la vera origine della sua famigerata marmellata al lampone. Nonostante i video intimi che la ritraggono mentre mescola pentole sotto lo sguardo della piccola Lilibet, la produzione è tutt’altro che casalinga. Il Daily Mail ha svelato che dietro i barattoli venduti a 6,50 sterline l’uno c’è un colosso del food americano, a migliaia di chilometri dalla sua villa californiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dietro lo storytelling tutto casa e amore si nasconde una produzione industriale che lavora ben lontana dalla villa di Montecito

