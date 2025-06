Diciassettenni scomparsi da Roma | Ginevra e Federico sarebbero insieme ricerche in tutto il Lazio

I loro volti sono ormai noti in tutta la regione, mentre famiglie e forze dell’ordine cercano di ritrovarli. Ginevra D'Agostini e Federico Chiriù, due giovani di 17 anni scomparsi da Roma, potrebbero aver trovato conforto l’uno nell’altra. La speranza di riabbracciarli non si spegne. Continuate a seguire gli aggiornamenti per scoprire se queste giovani vite torneranno presto a casa.

Sono giorni d'apprensione per i famigliari di Ginevra D'Agostini e Federico Chiriù, entrambi 17enni scomparsi dalle zone Aurelio e Tor Bella Monaca a Roma. Potrebbero essere insieme.

ATTENZIONE: Ginevra e Federico sono scomparsi ieri 28 giugno nel pomeriggio, sicuramente sono insieme. Potrebbero prendere dei mezzi di trasporto: treni o pullman e spostarsi anche in altre città, pertanto abbiamo bisogno del vostro aiuto.

