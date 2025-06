Dianova Cure e speranza da 35 anni

Da 35 anni, Dianova Cure e Speranza si dedica con passione a trasformare vite, offrendo percorsi terapeutici personalizzati a chi affronta la dipendenza. La comunità di Garbagnate ha celebrato questo importante traguardo con “Emozioni in Festival”, un evento che ha condiviso le storie di rinascita, speranza e coraggio di chi ha intrapreso il cammino del cambiamento. Un’occasione per ricordare che ogni emozione è un passo verso una nuova vita.

Da 35 anni accoglie e accompagna persone dipendenti da sostanze stupefacenti in percorsi terapeutici personalizzati: è la comunitĂ Dianova di Garbagnate che ha festeggiato questo importante traguardo con l’evento “Emozioni in festival“. Una festa per raccontare le emozioni che accompagnano ogni percorso di cambiamento, quelle dei ragazzi e delle ragazzi che in questi anni sono stati ospiti dI Dianova, le loro famiglie, operatori, collaboratori, sostenitori, amici e professionisti del settore delle dipendenze. Senza giudizio. Nella certezza che "è fondamentale avere spazi aperti e accessibili, come questo, che possano realizzare progetti concreti e strutturati dedicati a persone con problemi di dipendenza", ha dichiarato Emiliano Gaffuri, direttore socio sanitario dell’Asst Rhodense. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dianova. Cure e speranza da 35 anni

