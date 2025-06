Di Palma Enac sul caos voli | In trent' anni mai vista una crisi così Commissione d’inchiesta

Da trent’anni, il settore aereo italiano non ha mai affrontato una crisi così profonda come quella attuale, che ha portato alla creazione di una commissione d’inchiesta senza precedenti. Palma Enac denuncia il caos e promette un intervento immediato: “Responsabilità da chiarire”. È arrivato il momento di fare luce sulle cause di questa emergenza e di ripristinare la fiducia dei passeggeri.

Il guasto al radar di Linate e le tre ore di caos negli aeroporti del Nordovest. Il presidente di Enac Di Palma: “Un’indagine accerterà cause e responsabilità” - Il caos a Linate, causato dall'avaria al radar, ha messo in crisi il traffico aereo del Nordovest, con oltre 320 voli coinvolti e disagi per migliaia di passeggeri.

Oltre trecento i voli coinvolti dall'avaria che ha costretto allo stop gli aerei per un paio d'ore negli scali di Liguria, Lombardia e Piemonte

