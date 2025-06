Dgs acquisce AIGen | Questa operazione è un passo in avanti

DGS rafforza la propria leadership nel settore dell’innovazione digitale con l’acquisizione di A.I.Gen., eccellenza italiana nell’intelligenza artificiale. Questa operazione strategica, supportata dall’esperienza di Clearwater come advisor, segna un passo importante per consolidare la cybersicurezza e le competenze tecnologiche del nostro Paese. Unendo talenti e risorse, DGS si prepara a affrontare le sfide future, promuovendo un’Italia sempre più all’avanguardia nel mondo digitale.

DGS, protagonista nel panorama italiano dell'Information Technology con focus su cybersecurity, digital innovation e management consulting, ha annunciato l'acquisizione di A.I.Gen. Advanced Intelligence Generation, eccellenza nazionale nel campo dell'intelligenza artificiale. L'operazione è stata supportata da Clearwater, advisor finanziario dell'acquirente in tutte le fasi del processo di M&A, con un team guidato dal Managing Partner Marco Morfino, l'Associate Stefano Goldberg e l'Analyst Chiara Rasenti.

