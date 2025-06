Devastante esplosione nel palazzo | bilancio drammatico

strade si sono riempite di urla e sventura, mentre il bilancio della tragedia si faceva sempre più pesante. La quiete apparente si è trasformata in un incubo, lasciando la città sgomenta e inermi di fronte alla devastazione improvvisa. In questi momenti di grande dolore, la comunità si stringe intorno alle vittime, cercando speranza tra le macerie e ricostruendo il senso di sicurezza perduto.

La città dormiva, inghiottita dalla quiete d'inizio estate. Le finestre aperte lasciavano entrare la brezza notturna, gli ultimi suoni del giorno si erano dissolti nel buio. Una calma apparente, di quelle che sembrano avvolgere tutto in un senso di sicurezza, come se nulla potesse infrangerla. Poi, all'improvviso, il silenzio si è spezzato. Un'esplosione violenta, improvvisa, come un colpo assestato al cuore della notte. E in pochi istanti, le luci si sono accese, le grida hanno rotto l'inerzia e i telefoni hanno cominciato a squillare. È successo in Italia, nel cuore della notte.