Detenuto scappa dall' Isola d' Elba per tornare a casa nel napoletano | trovato

Una fuga audace dall'Isola d'Elba ha portato alla cattura di un 42enne napoletano, che aveva approfittato di un permesso lavorativo per tornare a casa nel Napoletano. La sua fuga, motivata da reati gravi come rapina e violenza, si è conclusa con il tempestivo intervento dei carabinieri di Napoli. Questa vicenda ricorda quanto il rispetto delle regole sia fondamentale per la sicurezza di tutti…

I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 42enne napoletano che era fuggito dall'Isola d'Elba dove si trovava detenuto per i reati di rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il 42enne era stato autorizzato a svolgere un’attività lavorativa, al di fuori del carcere, nel vicino comune di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: detenuto - isola - elba - napoletano

Detenuto scappa dall'Isola d'Elba per tornare a casa nel napoletano: trovato; Fuga napoleonica, detenuto evaso dall'isola Elba preso dai carabinieri nel Napoletano; Evade dal carcere dell'isola d'Elba e torna dalla famiglia a Napoli, arrestato.

Detenuto evaso dall'Elba preso dai carabinieri nel Napoletano - Viene autorizzato a svolgere un'attività lavorativa fuori dal carcere, sull'isola d'Elba, ma ne approfitta per scappare: un detenuto 42enne è stato arrestato dai carabinieri ... Riporta msn.com

Evade dal carcere dell'isola d'Elba e torna dalla famiglia a Napoli, arrestato - Un 42enne napoletano, detenuto nel carcere di Porto Azzurro, sull'isola d'Elba, per rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e autorizzato a svolgere un'attività lavorativa nel vicino comune ... Scrive napoli.repubblica.it