Detenuta trans stuprata in cella le indagini e i video | In 4 attirata con l’inganno

Un caso inquietante scuote il carcere di Ferrara: le immagini delle telecamere interne svelano i dettagli di una vicenda drammatica, in cui una detenuta trans è stata vittima di violenza da parte di quattro persone. Le indagini si concentrano sui movimenti sospetti e sull’inganno che avrebbe portato la vittima all’interno di una trappola. La verità sta emergendo lentamente, ma la domanda rimane: chi sono gli autori di questa terribile aggressione?

Ferrara, 30 giugno 2025 – C i sono i video delle telecamere interne del carcere, quelle che ’guardano’ i corridoi, al vaglio. Si osservano i movimenti dei detenuti che entrano ed escono dalle celle. Perché proprio in una di queste sarebbe avvenuto lo stupro di una detenuta trans da parte di quattro persone. “Mi hanno attirata con l’inganno – ha spiegato lei, poco più che quarantenne italiana, all’Arginone da fine marzo –, invitandomi per un caffè. Poi mi hanno tenuta ferma e violentata”. Ci sono due indagini che stanno cercando di fare luce su quello che, qualora venisse confermato dagli inquirenti, sarebbe l’ennesima vergogna per l’intero sistema carcerario: una interna all’Arginone, l’altra in Procura contro ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it