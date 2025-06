Detenuta trans spostata nel carcere per uomini denuncia stupro | Invitata per il caffè bloccata da quattro

Una drammatica vicenda scuote il mondo carcerario: una detenuta transgender, rinchiusa a Ferrara, denuncia di aver subito una violenza durante un incontro in cella. La sua testimonianza apre un fragile squarcio sulla sicurezza e sui diritti all’interno delle strutture penitenziarie italiane. Continuiamo a seguire questa storia che mette in discussione le misure di tutela e rispetto per tutte le persone detenute.

La detenuta transgender, attualmente rinchiusa nel carcere di Ferrara, ha raccontato che era stata invitata a prendere un caffè in cella e qui sarebbe stata aggredita e stuprata da quattro detenuti uomini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: detenuta - carcere - uomini - invitata

Orrore in carcere a Ferrara, stuprata una detenuta trans - Un'altra tragica pagina si aggiunge alla difficile storia delle carceri italiane, con una denuncia che rischia di scuotere l'intera opinione pubblica.

Detenuta trans spostata nel carcere per uomini denuncia stupro: “Invitata per il caffè, bloccata da quattro”; Il podcast Gattabuia: il carcere va ripensato dalle fondamenta; Violenza sessuale sulla psicologa nel carcere di San Vittore a Milano, arrestato detenuto.

Detenuta transessuale denuncia: 'Stuprata da 4 uomini in carcere' - Una detenuta transgender poco più che quarantenne, di nazionalità italiana, ha denunciato di essere stata violentata da quattro uomini nel carcere di Ferrara, all'interno di una cella. Riporta ansa.it

Detenuta trans denuncia: «Violentata nella sua cella da quattro uomini». L'orrore in carcere a Ferrara - Una detenuta transgender di circa 40 anni ha denunciato un presunto abuso sessuale subito da quattro persone in una cella del carcere dell'Arginone di Ferrara. Scrive msn.com