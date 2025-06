Dentro lo stadio più tecnologico del mondo | per la partita niente biglietto basta la faccia

Immaginate di entrare nello stadio più innovativo del pianeta, dove il vostro viso basta per accedere e vivere un’esperienza senza precedenti. Abbiamo avuto l’onore di visitare in esclusiva l’Intuit Dome di Los Angeles, la casa dei Clippers, dove tecnologia all’avanguardia e design futuristico si incontrano per rivoluzionare il modo di vivere lo sport. Il risultato? Un ambiente che trasforma ogni partita in un evento senza attese o complicazioni, perché il divertimento deve sempre vincere su tutto... Leggi tutto

Abbiamo visitato in esclusiva lo stadio più tecnologico del mondo, l'Intuit Dome di Los Angeles, casa dei Clippers, la squadra di NBA di Steve Ballmer. Che ovviamente ha voluto che vi fossero implementate tutte le più sofisticate tecnologie. Con un obiettivo chiaro: nessuna perdita di tempo, il divertimento deve vincere su tutto.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Dentro lo stadio più tecnologico del mondo: per la partita niente biglietto, basta la faccia

In questa notizia si parla di: stadio - tecnologico - mondo - partita

Mondiale per Club, quanti tifosi allo stadio? Dopo la prima giornata del torneo, la media spettatori è stata di oltre 34.700 presenze a partita, con un tasso di riempimento degli impianti pari al 56,5%. Confrontando i dati con i top campionati europei, emerge c Vai su Facebook

Dentro lo stadio più tecnologico del mondo: per la partita niente biglietto, basta la faccia; Successo tecnologico e finanziario: ecco il business degli stadi del Mondiale per Club; Mondiale per Club: le avversarie dell'.

Milan, Scaroni: «Il nuovo stadio sarà il più bello del mondo, nel 2028 la prima partita» - Lettera43 - Il presidente del Milan Paolo Scaroni annuncia: «Il nuovo stadio sarà il più bello del mondo, nel 2028 la prima partita». Riporta lettera43.it

Scaroni: 'Costruiremo lo stadio più bello del mondo' - Ansa.it - A dirlo è il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto in una diretta di Sky Sport. Si legge su ansa.it