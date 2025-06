DeCultour 2025 | il festival letterario dell’estate nei Castelli Romani e a Cisterna di Latina

Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura con DeCultour 2025, il festival letterario che trasforma i castelli romani e Cisterna di Latina in palcoscenici di parole, poesia e riflessione. Promosso dalla Fondazione De Cultura e sostenuto da Mondadori Bookstore, questo evento itinerante promette incontri indimenticabili con autori, giornalisti e pensatori di fama. Dal 2 luglio al 4 agosto, un’occasione imperdibile per immergersi nel cuore della cultura laziale.

Torna anche per l'estate 2025 il DeCultour, il festival itinerante della letteratura e della cultura promosso dalla Fondazione De Cultura in collaborazione con Mondadori Bookstore (Velletri, Lariano, Genzano, Frascati, Cisterna). Un evento culturale di rilievo che animerà piazze e luoghi storici del Lazio con autori, giornalisti e intellettuali di spicco. Dal 2 luglio al 4

