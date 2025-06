Decreto flussi via libera dal Cdm | in tre anni 500mila immigrati regolari nel Paese

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto flussi, prevedendo l’ingresso di 500.000 immigrati regolari in Italia nei prossimi tre anni. Una misura che mira a colmare le lacune nel mercato del lavoro, soprattutto nei settori stagionali, delle colf e delle badanti. Un passo importante, ma non sufficiente, come evidenziato da molti esperti. La questione si apre ora su come integrare questa crescita e rispondere alle esigenze future del nostro paese.

Si tratterà di lavoratori stagionali e non, colf e badanti che andranno a sopperire la mancanza di forza lavoro in determinati settori. Una boccata d'aria fresca per la manodopera italiana, come sottolineato da Coldiretti, e al contempo un provvedimento insufficiente, come descritto da Riccardo Magi di +Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Decreto flussi, via libera dal Cdm: in tre anni 500mila immigrati regolari nel Paese

In questa notizia si parla di: decreto - flussi - libera - anni

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio - Il Decreto Flussi 2025 porta con sé un'importante novità: 22.000 nuove quote per lavoratori stranieri! Dal 1° luglio sarà possibile precompilare le domande, rendendo l'accesso al mercato del lavoro italiano più semplice e veloce.

Verso il via libera al decreto flussi, altri 500mila regolari in 3 anni. Possibile Dpcm con quote di ingressi di migranti nel Consiglio dei ministri di domani. #ANSA Vai su Facebook

Verso il via libera al decreto flussi, altri 500mila regolari in 3 anni. Possibile Dpcm con quote di ingressi di migranti nel Consiglio dei ministri di domani. #ANSA Vai su X

Decreto flussi, 500mila ingressi in 3 anni: testo in Cdm. Le novità; Migranti, via libera al decreto flussi: in Italia mezzo milione di lavoratori regolari in tre anni; Via libera al nuovo decreto flussi, 500mila ingressi.

Decreto Flussi, il via libera del Governo: ecco i numeri degli ingressi nei prossimi 3 anni - Il provvedimento approvato dal Cdm ha aumentato del 10% la quota del triennio precedente. msn.com scrive

Nuovo decreto flussi, 500mila ingressi in 3 anni: via libera dal Cdm. Le novità - Il provvedimento, che riguarda lavoratori stagionali e non stagionali, colf e badanti, ha avuto il via libera dal Consiglio dei mi ... Lo riporta tg24.sky.it