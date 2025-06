Decreto flussi ok del Cdm | in Italia potranno entrare 500 mila immigrati regolari in 3 anni

Il via libera del governo italiano ai flussi migratori apre nuove prospettive di integrazione e crescita economica. Con l'approvazione del Dpcm, nel triennio 2026-2028 saranno ammessi legalmente 500 mila immigrati regolari, un passo importante per rispondere alle esigenze di un Paese in continuo mutamento. Questo provvedimento pone le basi per un futuro più inclusivo e sostenibile, ma anche per un dibattito cruciale su come gestire l'immigrazione nel rispetto delle regole.

(Adnkronos) – Via libera del governo all'ingresso di mezzo milione di migranti regolari in Italia nei prossimi 3 anni. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato oggi, lunedì 30 giugno, il Dpcm sui flussi migratori per il triennio 2026-2028. Il provvedimento disciplina l'ingresso regolare in Italia di lavoratori non comunitari, stabilendo quote e criteri per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

