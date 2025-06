Decreto flussi | l’invasione legalizzata che piace a tutti

Il decreto flussi, definito da molti come un'invasione legalizzata, sta suscitando dibattiti accesi in Italia. In un contesto di crisi economica e demografica, il governo di Giorgia Meloni sembra puntare su una strategia controversa: importare mezzi milione di lavoratori stranieri nei prossimi tre anni. Ma quali sono le vere implicazioni di questa decisione? Scopriamo insieme i retroscena di una politica che divide l’opinione pubblica e rischia di cambiare il volto del nostro Paese.

Roma, 30 giu – In un Paese con milioni di disoccupati, salari stagnanti, e un tasso di natalità ai minimi storici, il governo ha deciso di importare mezzo milione di lavoratori stranier i nei prossimi tre anni. È questo, in sintesi, il contenuto del nuovo decreto flussi in via di approvazione da parte dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Un provvedimento presentato come tecnicamente neutro, ma che in realtà porta con sé scelte politiche ben precise, e tutt’altro che innocue. Decreto flussi: scelta ideologica non necessità . La logica dichiarata è quella della “programmazione”. Si tratta cioè, nelle intenzioni, di regolamentare gli ingressi invece di subirli. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Decreto flussi: l’invasione legalizzata che piace a tutti

