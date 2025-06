Decreto flussi in arrivo 500mila migranti in tre anni | tutte le novità del provvedimento che finora non ha funzionato

Il nuovo Decreto Flussi, approvato dal Consiglio dei ministri, segna una svolta nella gestione degli ingressi migratori in Italia, con l’obiettivo di regolare fino a 500.000 arrivi nei prossimi tre anni. Ma quanto finora ha funzionato il sistema di controllo e monitoraggio? È tempo di approfondire le novità di questa strategia, tra sfide e opportunità, per capire come cambierà il volto dell’immigrazione legale nel nostro Paese.

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema del Dpcm che regola i flussi dei migranti regolari, definendo anche le quote degli ingressi in Italia per il triennio 2026-2028. Sono circa 500mila i migranti che il nostro Paese potrà accogliere.

