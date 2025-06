Decreto Flussi il via libera del Governo | ecco i numeri degli ingressi nei prossimi 3 anni

Il nuovo Decreto Flussi approvato dal governo Meloni apre le porte a 500mila migranti regolari nei prossimi tre anni, segnando un passo importante per il mercato del lavoro e l'integrazione nel nostro paese. Con una quota aumentata del 10% rispetto ai periodi precedenti, questa misura promette di dare nuovo slancio alle imprese italiane e alla crescita economica. Vediamo insieme cosa cambia e quali sono i numeri chiave di questa rivoluzione...

Roma, 30 giugno 2025 – Approvato il nuovo Decreto Flussi, il Governo Meloni ha dato il via libera all’ingresso di 500mila migranti regolari per il triennio 2026-2028. È stata ampliata del 10% la quota di lavoratori stranieri regolarizzati tra il 2023 e il 2025, il provvedimento, messo a punto dal Viminale, è stato approvato oggi pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Nel 2026  saranno 164.850 i lavoratori chiamati dall’estero, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028. Numeri crescenti che, a conti fatti, consentiranno l’ingresso nel mondo del lavoro mezzo milione di stranieri. Ossigeno per il comparto dell’industria in sofferenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Decreto Flussi, il via libera del Governo: ecco i numeri degli ingressi nei prossimi 3 anni

