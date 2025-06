Decreto flussi il governo approva i nuovi ingressi | 500.000 migranti regolari nel prossimo triennio

Il governo ha appena dato il via libera a un nuovo decreto flussi, aprendo le porte a 500.000 migranti regolari nel prossimo triennio. Una decisione che può segnare un cambiamento significativo per il nostro paese, favorendo integrazione e crescita. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta? Scopriamolo insieme.

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha dato il via libera al un nuovo decreto flussi: un Dpcm per consentire l'ingresso di 500mila migranti regolari per il triennio. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Decreto flussi, il governo approva i nuovi ingressi: 500.000 migranti regolari nel prossimo triennio

In questa notizia si parla di: decreto - flussi - migranti - regolari

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio - Il Decreto Flussi 2025 porta con sé un'importante novità : 22.000 nuove quote per lavoratori stranieri! Dal 1° luglio sarà possibile precompilare le domande, rendendo l'accesso al mercato del lavoro italiano più semplice e veloce.

In arrivo un nuovo decreto flussi: mezzo milione di migranti regolari in 3 anni Il governo Meloni è pronto a varare un nuovo decreto flussi per consentire 500mila nuovi arrivi di migranti regolari nei prossimi tre anni: il provvedimento potrebbe approdare in Co Vai su Facebook

Migranti, verso ok a decreto flussi: altri 500mila ingressi regolari in 3 anni https://ilsole24ore.com/art/migranti-ok-decreto-flussi-altri-500mila-ingressi-regolari-3-anni-AHr0KhSB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox= Vai su X

Decreto flussi, 500mila ingressi in 3 anni: testo in Cdm. Le novità ; Migranti, verso ok a decreto flussi: altri 500mila ingressi regolari in 3 anni; Decreto flussi, il governo approva i nuovi ingressi: 500.000 migranti regolari nel prossimo triennio.

Arriva il nuovo decreto flussi. Ma il primo non ha funzionato: di 500mila migranti previsti, solo il 10% è regolare - In Consiglio dei ministri il piano per far entrare in Italia dal 2026 al 2028 mezzo milione di stranieri. Come scrive huffingtonpost.it

Dal CdM l'ok al nuovo decreto flussi - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al un nuovo decreto flussi, un decreto della presidenza del Consiglio con cui vengono definite le quote di ingressi di migranti regolari. Si legge su rainews.it