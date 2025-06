Decisione di ritardo UEFA sul coinvolgimento di Crystal Palace e Lyon Europa League

La suspense cresce intorno alla partecipazione di Crystal Palace e Lyon alla prossima Europa League. La UEFA ha deciso di posticipare la sua decisione, attendendo l’esito del ricorso di Lyon contro la retrocessione in Ligue 1. Mentre il club di South London sperava di festeggiare una prima qualificazione europea, ora tutto rimane in sospeso. La situazione si risolve nel rispetto delle regole e delle controversie tra i club coinvolti, lasciando i tifosi in trepidante attesa.

2025-06-30 12:18:00 Breaking news: Crystal Palace dovrà aspettare ancora un po ‘per scoprire se gareggeranno nella Europa League della prossima stagione dopo che UEFA ha ritardato la loro decisione fino a dopo il ricorso di Lyon contro la loro retrocessione della Ligue 1. Il South London Club si è assicurato un posto in Europa League vincendo la Coppa d’Inghilterra, ma le regole UEFA proibiscono a due club con la stessa struttura di proprietà di partecipare alla stessa competizione europea. Il caso di Palace è stato complicato dal comproprietario John Textor, che possiede anche un interesse di controllo per la parte francese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

