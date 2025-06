Debutta il Camper del lavoro di Arpal | oltre 190 posizioni aperte nel territorio

Brindisi si prepara a rivoluzionare l'accesso ai servizi per l'impiego: debutta il Camper del lavoro di Arpal, un'iniziativa innovativa che porta oltre 190 opportunità nel territorio. Questa mattina, il centro mobile ha fatto il suo primo tappa vicino all’ufficio postale di Villa Castelli, dimostrando come l’innovazione possa avvicinare le persone alle risorse di cui hanno bisogno. Un passo importante verso un servizio più vicino e inclusivo per tutti.

BRINDISI - Il centro per l'impiego si fa itinerante e raggiunge i cittadini dove vivono. Ha fatto il suo debutto questa mattina, lunedì 30 giugno, nei pressi dell’ufficio postale di Villa Castelli, il "Camper del lavoro", l'innovativo sportello mobile ideato da Arpal Puglia per portare i servizi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Parte “Il Camper del Lavoro” lo sportello mobile dell’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Regione Puglia – ARPAL Puglia, per portare servizi e opportunità alla cittadinanza.

