Debora Fiora | la mia vita alla ricerca dei cani smarriti con droni volantini e tanta pazienza

Debora Fiora dedica la sua vita a ritrovare cani smarriti, utilizzando droni, volantini sui pali della luce e una pazienza infinita. Con passione e strumenti innovativi, ogni giorno affronta la sfida di riunire famiglie e i loro amici a quattro zampe dispersi. La sua dedizione trasforma ogni ricerca in un piccolo miracolo, dimostrando che con impegno e tecnologia è possibile fare la differenza. E così, il suo lavoro continua, sperando sempre nel prossimo ritrovamento.

Droni, volantini sui pali della luce, pazienza, gli strumenti di Debora Fiorap per la ricerca dei cani smarriti Gli appelli per ritrovare cani smarriti li leggiamo ogni giorno. I post con le foto dell’animale vengono condivise sui social, il passaparola inizia a circolare e per fortuna molto spesso la vicenda si conclude con il ritrovamento. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: cani - smarriti - debora - ricerca

Piani d’Erna: trovato senza vita il cane Rio - Cronaca, Lecco; Smarrito il cane Rio, in azione la «pet detective»: ricerche coi droni ai Piani d’Erna - Cronaca, Lecco; L’associazione di volontari di Varese specializzata nel ritrovare i cani persi.

Debora, la volontaria dal cuore grande che adotta solo cani anziani che non vuole nessuno: “Non abbiate paura, fidatevi di loro” - MSN - Attualmente Debora si prende cura di altri due cani anziani: Hill, di 11 anni, affetto da problemi cardiaci, e Aurora, ex fattrice di 14 anni abbandonata dopo anni di sfruttamento. Come scrive msn.com

Frustrati e stressati, l'aspetto oscuro dei cani da ricerca e soccorso: studio ribalta vecchie tecniche di addestramento - Fanpage.it - Grazie al loro fiuto, riescono a individuare e salvare la vita di persone disperse in montagna, tra le macerie ... Riporta fanpage.it