De Vrij schietto | C’è tanta delusione Inter non è stata brava!

Stefan De Vrij ha commentato amareggiato la sconfitta dell'Inter contro il Fluminense, sottolineando come la squadra abbia peccato di approccio e determinazione. Dopo un match difficile, il difensore olandese ha evidenziato le lacune nella fase di lotta e chiusura degli spazi avversari. Un’occasione per riflettere sugli insegnamenti da trarre e migliorare in vista dei prossimi impegni. La delusione è tanta, ma la voglia di riscatto resta forte.

Stefan De Vrij si è espresso al termine di Inter-Fluminense, sfida che si è conclusa con il punteggio di 2-0 per i brasiliani. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Stefan De Vrij si è così pronunciato a Sport Mediaset nel post-partita di Inter-Fluminense, match terminato 0-2: «Dovevamo approcciare meglio la partita. Loro sono stati piĂą convinti nei duelli, hanno chiuso meglio gli spazi, mentre noi non siamo riusciti a prendere le contromisure. Nel secondo tempo meglio, ma bisognava comunque fare di piĂą. Il Mondiale per Club è stato importante perchĂ© ha rappresentato un modo per conoscerci, siamo stati insieme quasi tre settimane. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Vrij schietto: «C’è tanta delusione, Inter non è stata brava!»

In questa notizia si parla di: vrij - inter - schietto - tanta

De Vrij e il futuro con l’Inter: presa una decisione sul rinnovo di contratto! - A pochi giorni dalla fine della stagione, si fa il punto sul futuro di Stefan De Vrij, il cui contratto con l'Inter scade a breve.

Inter, de Vrij: 'Tanti sacrifici, siamo partiti da lontano' - 1 odierno sull`Udinese, nell`ultima giornata di Serie A: `Abbiamo aspettato alcune settimane. Come scrive calciomercato.com

De Vrij: "C'è ancora tanto in gioco, contro la Roma si vedrà un'Inter con tantissima voglia" - MSN - De Vrij: "C'è ancora tanto in gioco, contro la Roma si vedrà un'Inter con tantissima voglia" 47 min "La sconfitta fa molto male perché abbiamo perso l'occasione di andare in finale e vincere un ... Si legge su msn.com