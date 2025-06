De Vrij | Non solo sfortuna colpa nostra! Dovevamo fare meglio

Stefan de Vrij, dopo la difficile sconfitta contro il Fluminense, decide di assumersi le proprie responsabilità senza cercare scuse. In un gesto di sincerità e determinazione, il difensore nerazzurro ammette che “non solo sfortuna, ci abbiamo messo del nostro”, sottolineando l’importanza di migliorare già in partenza. La sua onestà invita a riflettere sui passi da compiere per tornare subito alla vittoria.

De Vrij prova a metterci la faccia dopo l’ennesima figuraccia, Inter-Fluminense 0-2. Le sue parole nel post partita di Inter TV. FINITA MALISSIMO – Stefan de Vrij non cerca alibi dopo Inter-Fluminense: « Non solo sfortuna, ci abbiamo messo del nostro. Dovevamo fare molto meglio, poi essere subito in svantaggio diventa tutto più difficile. Non abbiamo approcciato bene la partita, non siamo stati convinti nei duelli e chiudere gli spazi. Sono andati in vantaggio, si sono abbassati e abbiamo chiuso gli spazi. Nel secondo tempo c’erano più spazi, abbiamo creato occasioni ma non abbiamo fatto gol: adesso c’è delusione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Vrij: «Non solo sfortuna, colpa nostra! Dovevamo fare meglio»

