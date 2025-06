De Vrij al 45? | Dobbiamo alzare i ritmi cercare di trovare spazi e non solo Ecco cosa dobbiamo fare nel secondo tempo

De Vrij al 45: “Dobbiamo alzare i ritmi, cercare spazi e imporre il nostro gioco nel secondo tempo.” L’Inter è chiamata a reagire per ribaltare il risultato e conquistare gli ottavi di finale del Mondiale per Club. La sfida è ancora aperta, e ora più che mai, i nerazzurri devono mettere in campo tutta la loro determinazione. Solo così potranno dimostrare il vero carattere della squadra.

Il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij, ha parlato così all’intervallo del match che i nerazzurri stanno perdendo contro il Fluminense. Intercettato dai microfoni di Dazn nel corso dell’intervallo di Inter Fluminense, match valevole per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club che sta andando in scena al Bank of America Stadium di Charlotte, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha parlato così. Questa la breve analisi a caldo del difensore centrale olande dopo la prima frazione di gioco che si è conclusa sul risultato di 0 ad 1 in favore dei brasiliani, passati in vantaggio al 3? grazie al gol di Cano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij al 45?: «Dobbiamo alzare i ritmi, cercare di trovare spazi e non solo. Ecco cosa dobbiamo fare nel secondo tempo»

