De Vanna sulla rissa di via Gramsci | Collaboriamo tutti insieme per bandire ogni forma di violenza da Parma

Le scene di Via Gramsci a Parma, teatro di una rissa che ha scosso l’opinione pubblica, ci ricordano quanto sia fondamentale lavorare insieme per promuovere rispetto e legalità. Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità, invita tutta la comunità a collaborare per bandire ogni forma di violenza dalla nostra città. Solo uniti possiamo costruire un ambiente più sicuro e civile per tutti.

Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità del Comune di Parma commenta l'episodio della rissa di via Gramsci, che ha attirato l'attenzione nazionale su Parma. Anche il vicepremier e Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ha ripreso la notizia. "Le scene di Via Gramsci. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma come il Bronx: pestaggio a colpi di mazza, violenza cieca e sangue in via Gramsci - Parma come il Bronx: un incubo di violenza e caos che scuote la città. Ieri sera, in via Gramsci, un episodio brutale ha visto protagonisti giovani, presumibilmente stranieri, coinvolti in una rissa sfrenata con mazze, bastoni e calci.

Rissa furibonda e poi il pestaggio in strada in via Gramsci: il video che circola sui social - Una rissa furibonda e poi un pestaggio in via Gramsci ripresa qualche sera fa e poi postata in rete dalla pagina "Welcome to favelas" (pagina che posta scene di degrado, aggressioni, violenza sui soci ... Da gazzettadiparma.it

