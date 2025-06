De Moor e Scrinzi ragazzi d’oro a Ischia Global Domenica 6 luglio al via il Film Festival

Il 6 luglio ad Ischia, il cuore pulsante dell’estate cinematografica internazionale si anima con il 23º Global Film & Music Festival. Tra star e riconoscimenti, Lorenzo de Moor e Martina Scrinzi riceveranno l’Ischia Youth Award 2025, un importante tributo al talento emergente. La serata inaugurale sarà impreziosita dalla presenza della celebre regista Catherine Hardwicke, presiedendo un evento che promette emozioni e grandi emozioni. È solo l’inizio di una settimana da non perdere.

Gli attori Lorenzo de Moor e Martina Scrinzi riceveranno il premio “Ischia Youth Award 2025” domenica 6 luglio nel corso della serata inaugurale del 23º Global film & Music festival, evento dell’estate cinematografica internazionale promosso con sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, in collaborazione con il Ministero Turismo e l’Enit. E sarà la regista americana, Catherine Hardwicke (Twilight) a presiedere il festival che si svilupperà tra le piazze di Lacco Ameno e Casamicciola, le sale cinematografiche di Forio e Ischia Porto e le piattaforme digitali Mymovies.it ed eventive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

