De Gregori Jovanotti ed Enzo Avitabile incantano piazza Mercato con Generale | VIDEO

Una serata magica a Piazza Mercato, dove le note di De Gregori, Jovanotti ed Enzo Avitabile hanno incantato il pubblico in un climax di emozioni e musica. "Enzo 70" è stato molto più di una celebrazione: un grande festeggiamento della cultura napoletana e della passione condivisa. La serata si è conclusa lasciando tutti con il cuore colmo di gioia e ricordi indimenticabili, testimonianza del potere unificante della musica.

Serata di emozioni e grande festa di musica in piazza Mercato per "Enzo 70", lo straordinario evento con il quale Enzo Avitabile ha voluto festeggiare i suoi 70 anni con la città di Napoli. Sul palco, insieme al 'padrone di casa', tantissimi grandi artisti, dai Bottari a Daby Tourè, da Lorenzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: enzo - avitabile - piazza - mercato

Lorenzo Jovanotti e Francesco De Gregori ospisti al concerto gratuto tenutosi a Piazza Mercato da Enzo Avitabile per festeggiare il compleanno del grande musicista napoletano ENZO70 è stato un grande omaggio per la città di Napoli @enzoavitabile Vai su Facebook

Divieto di sosta in piazza Mercato, piazza del Carmine e strade limitrofe per il concerto di Enzo Avitabile ?Il 29 giugno 2025 Leggi sul sito Vai su X

Enzo Avitabile festeggia i 70 anni con un concerto evento in Piazza Mercato: ci saranno anche De Gregori, Jovanotti e Tourè; Enzo Avitabile & Co, concerto in piazza Mercato: l'evento con Jovanotti, De Gregori e Daby Tourè; I 70 anni di Enzo Avitabile, festa concerto a piazza Mercato: ci saranno De Gregori, Jovanotti e Daby Tourè.

Enzo Avitabile & Co, concerto in piazza Mercato: l'evento con Jovanotti, De Gregori e Daby Tourè - Esaurita ieri sera con i Pinguini Tattici Nucleari la stagione napoletana della musica allo stadio, Napoli punta sulle piazze. Riporta ilmattino.it

Concerto gratuito a Piazza Mercato per i 50 anni di carriera di Enzo Avitabile: sul palco anche De Gregori e Jovanotti - Ci saranno anche Lorenzo Jovanotti e Francesco De Gregori al concerto speciale di Enzo Avitabile in Piazza Mercato a Napoli, domenica prossima, 29 giugno. Si legge su msn.com