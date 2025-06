De Giorgi dopo il successo sugli Stati Uniti | Attenti e con la giusta energia Vogliamo la qualificazione alle Finals

Dopo il recente trionfo negli Stati Uniti, l’Italia di volley si prepara a conquistare le Finals con energia e determinazione. La notte di Chicago ha visto una squadra compatta e concentrata, capace di superare i padroni di casa con un netto 3-0, rafforzando la propria candidatura. Ora, con fiducia e passione, i nostri azzurri puntano dritti alla qualificazione: la strada è tracciata, e il sogno continua.

La notte di Chicago si tinge d’azzurro Italia. La nazionale guidata da coach Fefè De Giorgi, infatti, supera con un secco 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) i padroni di casa statunitensi alla Now Arena della città dell’Illinois, nel match valevole per la Volley Nations League, mettendo in mostra una ottima versione di sé. Dall’altra parte, invece, gli Stati Uniti hanno dimostrato di avere le polveri bagnate e, soprattutto, idee poco chiare in fase offensiva. Con questo risultato gli Azzurri proseguono nel loro percorso decisamente positivo e si portano in terza posizione in classifica. Al termine del match, l’allenatore della Nazionale, Ferdinando De Giorgi, ha analizzato il momento della sua squadra al sito ufficiale della Federvolley: ”Abbiamo chiuso bene questa pool a Chicago. 🔗 Leggi su Oasport.it