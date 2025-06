De Andrè in concerto a Caserta | Il meglio dei 4 album dedicati a mio padre Suonare qui è davvero straordinario

Il 8 luglio, il Belvedere di San Leucio si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con de Andrè 232. Cristiano De Andrè, erede autentico del genio musicale di Faber, ci regalerà un concerto indimenticabile, interpretando i brani più iconici e significativi dedicati a suo padre. Un evento da non perdere per gli amanti della musica e della poesia deandreiana, dove l’eredità artistica si rinnova e si celebra in una serata straordinaria.

De Andrè canta De Andrè. L’8 luglio, al Belvedere di San Leucio, Cristiano De Andrè, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato. Un concerto imperdibile in cui Cristiano De Andrè sarà accompagnato dagli insuperabili musicisti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Concerto omaggio a De André: il ricavato destinato ai pazienti pediatrici - Il concerto “Omaggio a Fabrizio De André” si trasforma in un grande atto di solidarietà: il ricavato andrà a supportare le cure palliative pediatriche.

Artisti di strada e Andrea Sannino per l'Arienzo Summer Village; Gran finale di giugno con l’Arienzo Summer Village: artisti di strada e il concerto di Andrea Sannino; Cristiano De Andrè in concerto l'8 luglio a San Leucio.