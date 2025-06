Ddl Montagna saranno gli agenti di polizia ad uccidere i lupi | Metodo più cruento ma rapido

Il dibattito sulla tutela dei nostri territori montani si intensifica, ma emergono anche proposte controverse. Tra queste, spicca l’inasprimento delle misure di controllo sui lupi, con l’eventuale coinvolgimento degli agenti di polizia in metodi cruenti e rapidi per la loro eliminazione. Si torna a parlare di un equilibrio delicato tra tutela ambientale e gestione della fauna selvatica, sollevando interrogativi cruciali sulla sostenibilità e l’etica delle scelte future.

Si torna a parlare di lupi, ma questa volta non nei palazzi europei, dove già ad aprile il Consiglio europeo aveva modificato le direttive sulla tutela del Canis lupus, declassandolo. Il tema si fa strada, invece, nella Camera dei deputati. A metà di questa settimana, infatti, riprenderanno le votazioni sul disegno di legge per la promozione e la protezione delle zone montane, noto come ddl Montagna. E, tra i punti in discussione, ci sarà proprio l'articolo dedicato ai lupi. Le votazioni sul ddl sono iniziate mercoledì scorso, accolte con grande soddisfazione anche dal ministro Roberto Calderoli, che segue il provvedimento in commissione fin dalla sua prima seduta.