Dazi Ue e Usa stringono sul 10% | Sefcovic vola a Washington | Sul tavolo la carta delle esenzioni

Le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea si intensificano, con i dazi che salgono del 10% e una visita di Sefcovic a Washington per negoziare esenzioni cruciali. Intanto, l’effetto Trump si fa sentire: il dollaro attraversa il suo peggior inizio anno dal 1973. In un contesto globale in rapido movimento, il Canada punta a finalizzare un nuovo accordo commerciale con gli USA entro il 21 luglio, aprendo scenari incerti e sfide per le economie mondiali.

Effetto Trump, è il peggior inizio di anno per il dollaro dal 1973. Canada: "Accordo commerciale con gli Usa entro il 21 luglio".

Sefcovic domani a Washington, 'cerchiamo di ottenere il massimo'

Ue e Usa stringono sul 10%, Sefcovic vola a Washington - Il nove luglio è ormai dietro l'angolo, il tempo dei rinvii volge al termine: Unione europea e Stati Uniti sono chiamati a mettere uno stop, almeno provvisorio, alla questione dei dazi.

