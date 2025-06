David Juventus l’attaccante minimizza l’infortunio e si sbilancia sul futuro | Ho avuto dei crampi Dove giocherò il prossimo anno? Non c’è ancora niente di deciso la priorità è…

David Juventus smorza le preoccupazioni sull'infortunio e si concede un pizzico di ottimismo sul suo futuro. Tra dichiarazioni ambigue e speranze di rimanere in campo, il canadese alimenta il casting per la prossima stagione, lasciando i tifosi bianconeri con il fiato sospeso. La sua decisione definitiva è ancora in fase di definizione, ma una cosa è certa: il suo coinvolgimento potrebbe essere decisivo per il progetto Juventus del futuro.

David Juventus, l’attaccante fa drizzare le antenne dei dirigenti bianconeri con dichiarazioni sul suo futuro: è ancora tutto in bilico. Ci sono importanti novità su quello che potrebbe essere il futuro del colpo più importante in entrata che concerne il calciomercato Juve: parliamo di Jonathan David, ex Lille. L’attaccante canadese ha annunciato la sua priorità in merito al suo prossimo approdo, aggiornando tutti anche sul suo infortunio. Ecco le parole che mettono sull’attenti tutti i dirigenti della Vecchia Signora. PAROLE – «Ho avuto crampi alle gambe dopo l’ultimo sprint. Ho provato a restare in campo, ma non potevo continuare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, l’attaccante minimizza l’infortunio e si sbilancia sul futuro: «Ho avuto dei crampi. Dove giocherò il prossimo anno? Non c’è ancora niente di deciso, la priorità è…»

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

