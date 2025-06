David Juventus cresce la fiducia | bianconeri pronti a sferrare l’assalto decisivo non appena… Tutti gli aggiornamenti sul canadese

La Juventus cresce in fiducia e si prepara a lanciare il suo attacco decisivo per Jonathan David, il centravanti canadese che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. Con aggiornamenti sempre più positivi, i tifosi aspettano con ansia di scoprire se questa mossa diventerà realtà. La sessione estiva di mercato si avvicina e la dirigenza juventina si sta già muovendo con determinazione: tutto lascia supporre che...

David Juventus, cresce la fiducia: bianconeri pronti a sferrare l’assalto decisivo non appena. Tutti gli aggiornamenti sul centravanti del Canada. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Juventus e in particolare Jonathan David, tra i principali obiettivi dei bianconeri per questa sessione estiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport filtra sempre più fiducia sul canadese ( che stanotte si è infortunato col suo Canada alla Gold Cup ). Comolli è pronto a sferrare l’assalto decisivo alla riapertura del calciomercato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com