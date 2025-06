David Juve si apre la settimana della verità | un ultimo tassello da sistemare prima della fumata bianca Gli aggiornamenti

La settimana che si apre sarà decisiva per il futuro di Jonathan David alla Juventus: tutto sembra puntare verso una fumata bianca, ma un ultimo dettaglio potrebbe ancora riservare sorprese. La voglia dei bianconeri di chiudere l’affare è forte, e le trattative sono ormai agli ultimi ritocchi. Restate con noi: la conclusione di questa storia potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

sul centravanti canadese. Siamo entrati in quella che potrebbe essere la settimana della verità per Jonathan David alla Juve. I bianconeri non mollano la presa per il canadese, con cui è già stata trovata un’intesa per un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Resta da definire un ultimo tassello, vale a dire le commissioni da destinare agli agenti dell’ex Lille. La Juve punta a uno sconto, magari facendo leva proprio sulla volontà del ragazzo di trasferirsi a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com