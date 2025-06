David Beckham un cavaliere elegante nonostante il gessato e tutti gli altri look del primo giorno di Wimbledon 2025

Il primo giorno di Wimbledon 2025 si apre con stile e raffinatezza, grazie a figure come David Beckham, che incarna un cavaliere elegante anche con il gessato. Recentemente nominato «Sir» e tornato dall’operazione al braccio, Beckham sfoggia un look luminoso simile a quello di Eddie Redmayne. Tra i presenti anche royal come Beatrice di York, in righe, e Sarah Ferguson con fantasie botaniche, confermando come la moda sia protagonista indiscussa di questa giornata.

Il neo-nominato «Sir», recentemente operato al braccio, ha optato per un completo chiaro come Eddie Redmayne. Presenti in quota royal Beatrice di York che ha indossato un fresco ensemble a righe mentre sua madre Sarah Ferguson e Lady Gabriella Windsor hanno preferito fantasie botaniche.

