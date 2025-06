Darmian | Ci prendiamo le responsabilità Tifosi Inter da ringraziare

Darmian e i tifosi interisti si preparano a raccogliere le sfide future con la consapevolezza di aver dato tutto. Dopo la sconfitta contro il Fluminense, il difensore nerazzurro ha espresso il suo dispiacere e la responsabilit√† collettiva, ringraziando comunque i tifosi per il sostegno. La delusione √® grande, ma l‚ÄôInter continuer√† a lottare, pronta a reagire e a tornare pi√Ļ forte di prima.

Darmian ha parlato su Inter TV al termine della partita tra Inter e Fluminense, che si √® conclusa 2-0 a favore dei brasiliani. Nerazzurri fuori dal Mondiale per Club. RESPONSABILIT√Ä ‚Äď Matteo Darmian commenta cos√¨: ¬ę C‚Äô√® dispiacere perch√© la volont√† di tutti era quella di passare il turno, non ci siamo riusciti nonostante abbiamo fatto di tutto per riprenderla. Abbiamo prodotto il massimo sforzo e siamo stati sfortunati in un paio di occasioni. Loro in due palle-gol ci hanno punito. Ci prendiamo le nostre responsabilit√†, ora stacchiamo un attimo per poi prepararci nel migliore dei modi nella prossima stagione.