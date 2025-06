Daredevil | Rinascita Vincent D’Onofrio risponde alle accuse sull’indebolimento di Kingpin

Daredevil: Rinascita promette un nuovo inizio per l'Uomo senza Paura, ma le polemiche non si placano. Vincent D’Onofrio, nel ruolo di Kingpin, risponde alle accuse di indebolimento del suo personaggio, svelando i retroscena di una revisione creativa che ha rivoluzionato la serie. Un nuovo capitolo si apre, ma qual è davvero il futuro di Kingpin? Scopriamolo insieme.

Daredevil: Rinascita ( qui la recensione ) era stata originariamente concepita come un nuovo inizio per l’Uomo senza paura. Come nel caso della DCU, la serie avrebbe dovuto mantenere alcuni degli attori della serie Netflix Daredevil, ma ignorare in gran parte ciò che era accaduto in precedenza. Poi, però, è avvenuta una revisione creativa. La serie Disney+ è diventata essenzialmente la quarta stagione, riportando in scena personaggi che in precedenza sarebbero stati accantonati, tra cui Karen Page e Foggy Nelson. 🔗 Leggi su Cinefilos.it